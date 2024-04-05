تراجع جديد بـ أسعار الذهب بمحلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. شهدت أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في محال الصاغة المصرية، تراجعا طفيفاً، بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر رواجاً في الأسواق المصرية نحو 3100 جنيه بعد ارتفاع طفيف صباح أمس مع ارتفاع السعر العالمي للذهب إلى مستويات مرتفعة.



وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار السلع والعملات في مصر، لاسيما اسعار الذهب والتي تختلف من حين لآخر في القيمة السعرية لها، وجاءت اليوم على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

وسجل عيار 24 اليوم الجمعة نحو 3543 جنيها.

وسجل عيار 21 اليوم الجمعة نحو 3100 جنيه.

بينما سجل عيار 18 اليوم الجمعة نحو 2657 جنيها.

كما سجل عيار 14 اليوم الجمعة نحو 2067 جنيها.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة نحو 24800 جنيه.



أسعار الذهب عالمياً

شهدت أسعار أونصة الذهب العالمي، تراجعًا لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم أمس، ولكن تقلصت معظم خسائر جلسة اليوم الجمعة في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، والذي قد يوضح الصورة بشأن مستقبل مسار الفائدة الأمريكية، وهو ما يؤثر على مستويات الذهب خلال الفترة القادمة.



وسجل سعر الذهب الفوري أدنى مستوى اليوم الجمعة عند 2267 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.10% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني- لجولد بيليون- عند المستوى 2287 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2291 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد ان سجل الذهب أمس أعلى مستوى تاريخي عند 2305 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى، ولكن بشكل عام يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.5% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

تداولات الذهب العالمية

وعاد الذهب إلى التراجع خلال جلسة أمس بعد أن سجل ارتفاع بنسبة 0.2% يوم أمس، بينما يفشل السعر حتى الآن في كسر منطقة الدعم الرئيسية عند 2150 – 2145 دولار للأونصة، وذلك بسبب ضعف الزخم حالياً مع انتظار المستثمرين لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.



وتشير التوقعات على نطاق واسع بأن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، بينما تنتظر الأسواق صدور التوقعات الاقتصادية من قبل أعضاء البنك والتي يتوقع البعض أنها قد تشهد تغير فيما يتعلق بعدد مرات خفض الفائدة هذا العام.

التوقعات السابقة لأعضاء البنك الفيدرالي كانت في ديسمبر الماضي، وتوقع الأعضاء 3 مرات خفض في 2024 بإجمالي 75 نقطة أساس، ولكن منذ الأسبوع الماضي بدأت تظهر في الأسواق توقعات أن أعضاء البنك قد يشيروا إلى خفض واحد أو خفضين في الفائدة فقط خلال عام 2024.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 1٪ الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير وارتفعت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع، مما قلل الآمال بشأن تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالى.





