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السبت 06 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع عدد قتلى حزب الله اللبناني جراء غارات إسرائيلية

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

 

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 3 خلال 24 ساعة، جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، وفقا للقاهرة الإخبارية.

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حزب الله يعلن استهدافه فريقا فنيا إسرائيليا أثناء صيانة تجهيزات فنية وتجسسية

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عاجل.. حزب الله يستهدف الاحتلال في موقع بياض بليدا


وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الغارة الأولى استهدفت بلدة عيتا الشعب، وأسفرت عن سقوط اثنين، في حين استهدفت الغارة الثانية النبطية، وقتلت شخصًا.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات حربية أغارت على بنى تحتية تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة زبقين إلى جانب مبنى عسكري تابع للجماعة في منطقة يارين، ومبنى عسكري آخر في منطقة عيتا الشعب.

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