حزب الله يعلن استهدافه فريقا فنيا إسرائيليا أثناء صيانة تجهيزات فنية وتجسسية

أعلن حزب الله، استهدافه فريقا فنيا إسرائيليا في أثناء صيانة التجهيزات الفنية والتجسسية بموقع بياض بليدا، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

حزب الله يستهدف جنودًا خلال صيانتهم الأجهزة التجسسية في موقع البغدادي

وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" 2024 فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي خلال قيامهم بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوهم بين قتيل ومصاب.

وقال حزب الله في بيان: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الإثنين 1-04-2024 فريقًا فنيًا للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع البغدادي ‏بقذائف المدفعية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.‏

تفاصيل مخطط لاغتيال بن غفير

وقد أعلن جهاز الأمن العام في إسرائيل "الشاباك"، عن تفكيك خلية تتألف من عرب إسرائيليين وفلسطينيين كانت تستهدف القيام بعمليات ضد منشآت حساسة واغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال الشاباك في بيان إنه "في إطار نشاط مشتَرك لجهاز الأمن العامّ، واللواء الجنوبي للشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، تم الكشف عن بنية تحتية تتكون من عرب إسرائيليين (فلسطينيو مناطق 48) وفلسطينيين من سكان (الضفة الغربية المحتلة) تآمروا لتنفيذ عمليات في أنحاء إسرائيل".

وفي هذا الإطار، خطط أعضاء الخلية أيضًا لاغتيال الوزير إيتمار بن غفير، الذي يسكن في كريات أربع، من خلال إطلاق صاروخ آر بي جي كانوا يحاولون الحصول عليه.

كما زعم أن المتهمون خططوا لتنفيذ هجمات في حيفا وفي مطار "بن غوريون" وفي كريات في القدس، بالإضافة إلى ذلك، خططوا لعملية اختطاف مواطن إسرائيلي من أجل التفاوض على إطلاق سراح السجناء الأمنيين. لمهاجمة قواعد مختلفة، كما خططوا لضرب منشأة شركة رافائيل واختطاف دروز من الجليل، واختطاف حافلة جنود من المحطة المركزية في بئر السبع إلى غزة.

وسمح الشاباك بالكشف اليوم الخميس عن الجهود المشتركة لجهاز الأمن العام واللواء الجنوبي للشرطة لتفكيك خلية تتكون من مواطنين عرب في إسرائيل وفلسطينيين من سكان الضفة الغربية تآمروا لتنفيذ عمليات ضد الأمن العام في جميع أنحاء إسرائيل