عاجل.. حزب الله يستهدف الاحتلال في موقع بياض بليدا

استهدفت المقاومة الإسلامية‏ في لبنان "حزب الله" فريقا ‌‏فنيا تابع للاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة ‏المناسبة.‏

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024 فريقا ‌‏فنيا اسرائيليا أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة ‏المناسبة.‏