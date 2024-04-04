عاجل.. حزب الله يستهدف الاحتلال في موقع بياض بليدا
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" فريقا فنيا تابع للاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة.
وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-2024 فريقا فنيا اسرائيليا أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة.