الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حزب الله يستهدف الاحتلال في موقع بياض بليدا

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية‏ في لبنان "حزب الله" فريقا ‌‏فنيا تابع للاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة ‏المناسبة.‏

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الخميس 04-04-‌‏2024 فريقا ‌‏فنيا اسرائيليا أثناء قيامة بصيانة التجهيزات الفنية والتجسسية في موقع بياض بليدا بالأسلحة ‏المناسبة.‏

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