ميلان في اختبار صعب أمام ليتشي في الدوري الإيطالي اليوم

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي ميلان نظيره ليتشي في المواجهة المنتظرة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.

وتقام مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من المسابقة.

وتنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة

و قال ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، قبل مواجهة مضيفه ليتشي، إن فريقه في حالة بدنية وذهنية جيدة قبل فترة المباريات الحاسمة التي سيخوضها الفريق.

و يحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي، بفارق ست نقاط أمام يوفنتوس، ولكن بفارق 14 نقطة خلف إنتر ميلان، ولديه مباراة صعبة في دور الثمانية بالدوري الأوروبي يتطلع إليها الفريق أمام روما، حيث ستقام مباراة الذهاب على أرضه يوم الخميس المقبل.

وسيتعين على ليتشي، الذي حقق نتائج جيدة تحت قيادة المدرب الجديد لوكا جوتي، حيث حصد أربع نقاط من أصل ست متاحة، أن يبذل أقصى جهد له أمام ميلان، الذي يبحث عن انتصاره الخامس على التوالي في الدوري.

وقال بيولي للصحفيين في مؤتمر صحفي:" ندخل الجزء المهم من الموسم بشكل جيد، خاصة ذهنيا، وأعتقد أن مستوانا جيد".

وأضاف:"مع القدرة على العمل مع العديد من اللاعبين بشكل مستمر في كل حصة تدريبية وكل مباراة ، وعدم حدوث أي انتكاسات أو أي مشاكل خلال الأسبوع ، يضمن ذلك تلقائيا أن الفريق في حالة جيدة".

وأردف :"مقتنع للغاية بأن الحالة البدنية (للاعبين) تعتمد على حالتهم الذهنية".

وأكد :"حققنا بالفعل أربعة انتصارات متتالية في وقت سابق من الموسم ولكننا فشلنا في تحقيق الفوز في المباراة الخامسة- غدا لدنيا فرصة للاستفادة القصوى من قدراتنا مع التركيز والتحضير، لأننا نواجه فريقا لم يستقبل أي هدف منذ تغيير مدربه".

وأكمل :"صنعوا الكثير من المشاكل لفريق روما في آخر مباراة لهم. سنكون بحاجة لتقديم أداء مقنع".

وأكد:" حتى الآن نحن نقوم بعمل جيد. يجب أن نستمر بنفس الطريقة لأن نهاية الموسم ستحدد العديد من الامور".

ويستعيد بيولي جهود المدافع الدنماركي سيمون كاير بعد شفائه من الإصابة ولكنه سيفتقد ماليك ثياو، الذي يعاني من مشكلة في الساق.