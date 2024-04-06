أحمد فتحي سرور.. صاحب أطول مسيرة لرئاسة مجلس الشعب

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد مسيرة حافلة من العمل في مجال القانون.

أشهر رجال القانون في مصر

وكان سرور من أشهر رجال القانون الذين ذاع صيتهم في هذا المجال حيث تدرج في عدة مناصب طوال حياته العملية حتى وصل إلى رئيس مجلس شعب مصر على مدار 21 عامًا، فقد تولي هذا المنصب على مدار عقود متتالية في عهد الرئيس الاسبق الراحل محمد حسني مبارك.

صاحب أطول مسيرة في رئاسة مجلس الشعب

وقد تولى الراحل منصب رئيس مجلس الشعب الأسبق منذ عام 1990م حتى عام 2011م، حتى أصبح صاحب أطول مسيرة في الحياة البرلمانية.

الأوسمة التي حصل عليها

وقد حصل أحمد فتحي سرور المولود يوم 9 يوليو عام 1932 م بمحافظة قنا، على العديد من الاوسمة منها دكتوراه شرفية في العلوم السياسية في جامعة جونسون وويلز يوليو 2001، والحمالة الكبرى لوسام العرش من المملكة المغربية (1997)، وسام النيلين من السودان (1988)، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في 3 سنوات متفرقة (1963 و1984 و1993)

المناصب التي تدرج فيها الراحل فتحي سرور

تولى الراحل رئاسة الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر ووزير التعليم سنة 1986 – 1990 ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989 ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية سنة 1988 – 1990 ورئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 – 1990 ونائب مدير جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986م.

وكما كان عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985 رئيس قسم القانون الجنائي – كلية الحقوق– جامعة القاهرة 1978 – 1983 وعميد النقض الجنائي بهيئة التدريس وحتى أصبح أستاذاً للقانون الجنائي طلبة الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959 وكان نائب النائب العام سنة 1953 – 1959 وعيّن وكيلا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته الي الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها.