الكويتيون يختارون نوابهم في البرلمان الجديد والاقتراع حتى منتصف الليل

فتحت لجان الاقتراع أبوابها، ظهر اليوم الخميس، أمام الناخبين الكويتيين لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في فصله التشريعي 18 وسيستمر الاقتراع حتى منتصف الليل.

ويحق لثمانية ملايين 347 ألفا و33 ناخبا وناخبة، بواقع أربعة ملايين و59 ألفا و48 من الذكور وأربعة ملايين و287 ألفا و85 من الإناث، التصويت لاختيار مرشح واحد من بين مجموع المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس بحيث يمثل كل دائرة المرشحون العشرة الأوائل فيها.

ويخوض هذه الانتخابات 200 مرشح، بينهم 13 سيدة، وتجري المنافسة في خمس دوائر انتخابية حيث تمثل كل دائرةٍ بـ 10 نواب.

وشهدت المراكز إقبالا جيدا في الساعة الأولى حيث اصطف المواطنون أمام اللجان قبل بدء العملية الانتخابية ومن المتوقع أن يتزايد الإقبال في الفترة المسائية عقب صلاة التراويح.

وقالت الناشطة السياسية والمحامية عبير الحداد إن هذه الانتخابات ستشهد إقبالاً غير مسبوق من قبل الناخبين وذلك بسبب زيادة الوعي لدى الناخبين ،وتجاوبا مع كلمة أمير الكويت التي دعا فيها الشعب الكويتي للذهاب وممارسة حقهم الدستوري وعدم التقاعس عن ممارسة هذا الحق.

وحول مشاركة المرأة في الانتخابات ،قالت الحداد إن مشاركتها ضعيفة وهناك عزوف من السيدات بسبب عدم حصول المرأة في البرلمان السابق عن عدد من المقاعد لذلك فان فوز المرأة في هذا البرلمان ضعيف، متوقعة أن تأتي مخرجات هذه الانتخابات ستكون ذات أغلبية اصلاحية ولن تتغير الوجوه عن المجلس السابق سوى مانسبته 20 إلى 30 في المئة فقط.

وحذر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد قبل أيام الناخبين من اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فإن مدة مجلس الأمة هي أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الـ60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور التي تنص على أن للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يتبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى".

وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور مرسوم في 15 فبراير الماضي بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، كما صدر في مطلع شهر مارس الماضي مرسوم بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد اليوم الخميس موعدا للاقتراع.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم 104038 ناخبا وناخبة (50398 ذكورا - 53640 إناثا) في حين يتنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحا على أصوات الناخبين البالغ عددهم 95302 ناخب وناخبة (46639 ذكورا - 48663 إناثا).

أما في الدائرة الثالثة فيتنافس 32 مرشحا على أصوات 143693 ناخبا وناخبة (68991 ذكورا - 74702 إناثا) فيما يتنافس في الدائرة الرابعة 48 مرشحا للحصول على أصوات 220932 ناخبا وناخبة (106534 ذكورا - 114398 إناثا).

في حين يتنافس في الدائرة الانتخابية الخامسة 40 مرشحا على عدد أصوات 270768 ناخبا وناخبة (133386 ذكورا - 137382 إناثا) وتعد هذه الدائرة أكبر الدوائر الانتخابية الخمس من حيث عدد الناخبين.

وللاستعلام عن القيد الانتخابي ومقر الاقتراع والتصويت بإمكان الناخبين استخدام التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) في حين خصصت إدارة شؤون الانتخابات الخط الساخن رقم 1889888 للرد على أي استفسارات للناخبين طوال ساعات الاقتراع.

IMG-20240404-WA0011