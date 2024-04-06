دنيا سمير غانم تكشف كيف تغلبت على حزنها بعد وفاة والديها (فيديو)

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، عن كيفية التغلب على حزنها بعد فقدان والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، قائلة: "«نا متجاوزتش الموضوع وهو مش سهل، بعد التجربة اكتشفت أن الحزن مش زي ما بنقدمه في الأفلام، وأن ليه أنواع كتير



وأضافت دنيا سمير غانم، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "بيج تايم بودكاست" عبر شاشة “mbc : ”أنا مثلا بعد وفاة أهلي كنت عايزة أنزل أشتغل، لأن طول حياتي متبرمجة أن الفن يعني هما، ولما بشتغل بحس أن هما معايا طول الوقت، ودي كانت طريقتي في الحزن، أنا عايزة أمثل وأغني وأقف على المسرح عشان أحس بوجودهم».

وأكدت دنيا سمير غانم، أن شقيقتها إيمي لها أسلوب مختلف في الحزن على رحيل والديهما، قائلة: «إيمي كان حزنها مختلفًا طول الوقت، كانت عايزة تكون لوحدها، وقدمت أول أعمالها بعد ضغط كبير مني ومن زوجها حسن الرداد».

غصب عني بدمع وبكون عايزة أعيط

وقالت دنيا سمير غانم، إنها تجد نفسها في أوقات كثيرة ترغب في البكاء وتنزل دموعها، ولكنها تحاول دائمًا السيطرة على نفسها: «أنا غصب عني بكون بدمع وبكون عايزة أعيط، لكن بكون جوا الموقف وبمسك نفسي، وبغني وأرقص وبقابل الناس لكن هما جوايا، المرحلة اللي قبل الوفاة كانت صعبة أوي وطوال الوقت لحد الآن صورتهم خلال مرضهم مش بتروح من بالي، ومش قادرة أتخلص منها».

وتصور الفنانة دنيا سمير غانم فيلمها الجديد "دودى جارد"، يوم الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يشاركها البطولة الفنان محمد ممدوح والفنان بيومى فؤاد، ومن تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندى.

وكانت هنأت النجمة دنيا سمير غانم زوجها الإعلامى رامى رضوان بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت دنيا سمير غانم صورُا من الاحتفال بعيد الميلاد، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي و ربنا يوفقك دايما و يكافئك علي قد تعبك و مجهودك و حبك لشغلك و أهلك و احترامك لكل الناس و احساسك انك دائما عايز كل حاجة تبقي أحسن، و عمري ما هنسي قد ايه وقفت جنبي في أصعب أيام حياتي ربنا يخليك لينا".

وأحيت النجمة دنيا سمير غانم، مؤخرًا الذكرى الثانية لرحيل والدتها النجمة دلال عبدالعزيز، إذْ نشرت دنيا سمير غانم صورًا لها مع والدتها في مراحل عمرية مختلفة.



وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "ربنا يرحمك يا أمي ويغفر لك الحمد لله رب العالمين دلال عبدالعزيز".

وكانت حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على إحياء الذكرى الثانية لوفاة والدها الراحل الفنان الكبير سمير غانم، وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة له عبر حسابها وعلَّقتْ عليها، قائلة: "اللهم ارحم من فقدنا بقدر ما تمنينا لهم البقاء وبقدر الفراغ الذي بات في صدورنا منذ رحيلهم".

دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز

أضافتت الفنانة دنيا سمير غانم: "اللهم آنس وحشتهم واغفر لهم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلي من الجنة يا أرحم الراحمين.. بحبك يا بابي سمير غانم".

من ناحية أخري كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن موقفها من دخول ابنتها كايلا مجال التمثيل، وذلك بعد ظهور كايلا معها للمرة الأولى في مسلسل "جت سليمة"، الذي عرض في رمضان الماضي.

دنيا سمير غانم

أكدت دنيا سمير غانم من خلال تصريحات لها: "كنت حابة تكون موجودة في المسلسل بما إن المسلسل فيه حاجات طفولية، لكن معنديش خطة معينة ليها".

أضافت دنيا سمير غانم في تصريحاتها أن كايلا تذكرها بها وبشقيقتها إيمي في طفولتهما، بسبب حبها للأغاني ورغبتها في الصعود للمسرح في فقرة تحية الجمهور.