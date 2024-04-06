السبت 06 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رجال يد الأهلي» يفوز على البنك الأهلي في الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على فريق البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري. 

txt

أهلي 2008 يخسر أمام الزمالك بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وخلالها قدم الأهلي عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 30-24.

وأشاد ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، بما قدمه اللاعبون في اللقاء من مردود بدني وفني مميز، أسهم في تحقيق الفوز، واستمرار العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد قدم عرضًا قويًّا، في المباراة السابقة أمام نادي الزمالك حيث حقق الفوز بنتيجة 33-31، ضمن منافسات البطولة.

الجريدة الورقية