رجال يد الأهلي» يفوز على البنك الأهلي في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على فريق البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وخلالها قدم الأهلي عرضًا قويًّا، وسيطر على مجريات اللعب، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 30-24.

وأشاد ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، بما قدمه اللاعبون في اللقاء من مردود بدني وفني مميز، أسهم في تحقيق الفوز، واستمرار العروض القوية التي يقدمها في البطولة.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد قدم عرضًا قويًّا، في المباراة السابقة أمام نادي الزمالك حيث حقق الفوز بنتيجة 33-31، ضمن منافسات البطولة.