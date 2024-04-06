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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة آرسنال وبرايتون والقنوات الناقلة

آرسنال وبرايتون
آرسنال وبرايتون

يلتقي برايتون وآرسنال وجهًا لوجه في مواجعة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

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ويأتي آرسنال في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد برصيد 62 نقطة، وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي برايتون في المركز التاسع ب 43 نقطة. 

موعد مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق موقعة برايتون أمام آرسنال في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يتوقع أن تكون مثيرة وحماسية.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون

تُنقل مباراة برايتون أمام آرسنال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة مواسم.

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