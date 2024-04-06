منافس الأهلي.. موعد مباراة مازيمبي وبترو أتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

ينتظر النادي الأهلي، الفائز من فريقي مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي لملاقاته في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتقابل مازيمبي وبترو أتلتيكو، مساء اليوم السبت، في تمام السادسة بتوقيت القاهرة في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين مازيمبي وبترو أتلتيكو الأنجولي، ما تعطي أفضلية نسبية للأخير لاسيما وأن مباراة العودة في أنجولا، ولكن بالنظر إلى التاريخ فإن مازيمبي هو المرشح الأوفر حظًا كونه توج باللقب القاري 5 مرات من قبل.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور نصف النهائي أيام 19 و20 أبريل، وموعد مباريات الإياب هو 26 أو 27 من شهر ابريل، أما النهائي فيقام يومي 19 و26 مايو 2024 ذهاب وإياب.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي أفريقيا بعدما فاز في تنزانيا على سيمبا بهدف ثم كرر فوزه مرة أخرى في القاهرة بهدقين دون رد.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي يوم الإثنين الموافق 8 أبريل الجاري، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.