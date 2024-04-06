اضطرابات التنفس أثناء النوم علامة على الإصابة بـ السكتة الدماغية

قال طبيب الأعصاب فيتالي أكيموف، إن اضطرابات التنفس أثناء النوم قد تشير إلى تغيرات خطيرة في صحة الدماغ، وعلى وجه الخصوص، حول بداية السكتة الدماغية أو الاستعداد لها.

وتعد الحوادث الدماغية الوعائية الحادة أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة والعجز بين سكان البلدان المتقدمة والنامية، لذلك من المهم للغاية القيام بكل شيء لمنع حدوث السكتة الدماغية في المقام الأول وعلى سبيل المثال، راقب ضغط دمك ولا تنغمس في العادات السيئة مثل الكحول.

وفي مقابلة مع إزفستيا، قال فيتالي أكيموف إن هناك أعراض للسكتة الدماغية يجب أن تعرفها من أجل التصرف في الوقت المناسب وعلى سبيل المثال، في الساعات القليلة الأولى بعد تطور السكتة الدماغية، يمكن للمريض الذي تم نقله إلى مؤسسة متخصصة أن يخضع للعلاج الذي سيخففه تمامًا من عواقب هذا المرض الخطير، إذا تمكن الأطباء من إزالة جلطة الدم من الوعاء، من المهم فقط مراقبة صحتك ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تجاهل الأعراض العصبية المميزة.

واحد منهم هو توقف التنفس أثناء النوم، وهذا عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية لأنه في مثل هذه اللحظات ينقطع إمداد الدماغ بالأكسجين، وإذا كنت تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو سبب شائع لانقطاع التنفس القصير أثناء الليل، فيجب أن تكون حذرًا للغاية بشأن جميع الجوانب الأخرى لصحتك.

ما هي السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع أو تقل إمدادات الدم عن جزء من الدماغ، ويمنع ذلك أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. هناك نوع آخر من السكتات الدماغية هو السكتة الدماغية النزفية.

وتحدث عند وجود تسريب أو تمزق في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يسبب نزفًا في الدماغ ويؤدي الدم إلى زيادة الضغط على خلايا الدماغ وإتلافها.

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة. ومن الضروري الحصول على العلاج الطبي على الفور، وإذ يمكن أن يؤدي الحصول على المساعدة الطبية الطارئة بسرعة إلى تقليل تلف الدماغ ومضاعفات السكتة الدماغية الأخرى.

أعراض السكتة الدماغية

صعوبة في التحدث وفهم كلام الآخرين

قد يفقد المريض الذي أصيب بالسكتة الدماغية الوعي، أو يتلعثم في الكلام، أو لا يفهم ما يقال له.

خَدَر أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق

تظهر هذه الأعراض غالبًا في شق واحد فقط من الجسم. اطلب من المريض رفع ذراعيه فوق رأسه، إذا بدأ أحد الذراعين بالسقوط، فقد يشير ذلك إلى الإصابة بسكتة دماغية. كما أن تدلي أحد جانبي الفم عند التبسم قد يكون علامة على السكتة الدماغية.

اضطرابات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما

قد يجد المريض تشوشًا أو تعتيمًا في الرؤية فجأة بإحدى العينين أو كلتيهما. أو قد يرى الأشياء مزدوجة.

صداع

قد تكون السكتة الدماغية مصحوبة بصداع شديد مفاجئ. وقد يحدث مع هذا الصداع قيء ودوار واضطراب في الوعي.

صعوبة في المشي

قد يتعثر المريض المصاب بالسكتة الدماغية أو يفقد توازنه أو يصعب عليه التحكم في الحركة.