مدير تعليم قوص يشهد ختام الماراثون الرياضى بمباراة كرة الطائرة لذوى الهمم

شهد عبد الله القباتى مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، مباراة كرة الطأئرة لذوى الهمم من العاملين بالتربية والتعليم والتى أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب نادى الشعب الرياضى بين فريقى الأمل والاتحاد والتى فاز بها فريق الامل بفارق خمس نقاط ، بحسب الكابتن احمد حسين موجه اول التربية الرياضية بتعليم قوص .

كما شهد أحداث المباراة محسب حساني نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة وهبه العويضى منسق وحدة التواصل ودعم المعلمين بقوص وأحمد حسين موجه اول التربية الرياضية واسامة الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة نادى الشعب الرياضى ورفاعى ابوالمجد مدير النادى وفراج محمد سعيد مدير الموارد البشرية وعزت الشريف مدير العلاقات العامة والإعلام ووسام تميرك المشرف على فريق الكرة الطائرة بنادى الشعب وسيد عبدالمريد رئيس قسم التخطيط والمشروعات وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز قوص .

ومن جانبه أشاد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ، بالجهد المبذول بقسم التواصل ودعم المعلمين بقيادة هبه العويضى ، مؤكدا أن القيادة السياسية تدعم بكل قوة ملف ذوى الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الجو الملائم لذوى الهمم وتمكينهم بما يضمن دمجهم داخل المجتمع ككيان مكمل للعاملين بالجهاز الإداري أو القطاعات الخاصة ، مؤكدا أن ذوى الهمم جزء أصيل شارك فى دعم بناء الجمهوريه الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

هذا وقام مدير تعليم قوص بتكريم فريقى المباراة وسلم كأس الدورى للاعبى فريق الامل بعد فوزهم بالمباراة بفارق خمس نقاط ، كما وجه اللاعب عبدالجابر الشريف لقيادات تعليم قوص بقيادة عبدالله القبانى ووحدة التواصل ودعم المعلمين بقيادة الدكتورة نجاة عارف مدير إدارة التواصل ودعم المعلمين بتعليم قنا وهبه العويضى منسق الوحدة بقوص على الدعم المقدم لذوى الهمم والذى ظهر جليا بتظيم عدة فعاليات دعمت ذوى الاحتياجات الخاصة.

وعلى صعيدا اخر، شهد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة القدر، بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى، و بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والنائب العمدة مبارك، والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية، ولفيف من المواطنين من ابناء المحافظة.

في البدايه نقل نائب محافظ قنا تهنئة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لجموع الشعب المصري بليلة القدر المباركة، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة، وأن يحفظ مصر قيادة وشعبا من كل سوء.

يذكر أن الحفل بدء بتلاوة آيات من القران الكريم لفضيلة الشيخ عبدالسلام إبراهيم، ثم كلمة مديرية اوقاف قنا، للشيخ حجازى محمد إمام المسجد، والتى تحدث فيها عن فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، مؤكدا على أهمية إحيائـها في الليالى الفردية من العشر الأواخر، تلاها فقرة من الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ علاء احمد الدندراوى امام مسجد سعود، وفى نهاية الاحتفال، كرم نائب محافظ قنا، 7 من مديري الإدارات والأئمة، تقديرا لحسن أدائهم المتميز اداريا ودعويا، بتسليمهم شهادات التقدير والجوائز القيمة.