لاميتا فرنجية تثير غضب متابعيها بالابيض المكشوف

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت لاميتا بإطلالة مثيرة اثارت فضب رواد السوشيال ميديا، حيث ارتدت بادي مجسم وعليه كرديجان وبنطال واسع يتتمي لصيحة البليسية وكشف القماش عن تفاصيل جسدها بشكل جرئ كعادتها دون مراعاة بركة أيام شهر رمضان المبارك.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

ودائما ما تحب وتنجذب لاميتا للأزياء اللافته التي تتسم بالجرأة وهذا ما يعرضها لكثير من الانتقادات اللاذعة ويضعها في مأزق.

والجدير بالذكر ان قد خمنت صاحبة حساب شربليتا التي تصف نفسها بأنها “ملكة الفضائح” في الوسط الفني، أنّ لاميتا فرنجية انفصلت عن زوجها، وهذا السبب في رفعها مستوى الجرأة.

وكتبت شربليتا: “شكل وصيفة ملكة جمال لبنان لعام ٢٠٠٤ لميتا فرنجية يا تطلّقت أو على خطى الطلاق”.

الجدير بالذكر، أن فرنجية (39 عاماً)، بدأت خطواتها الأولى نحو الشهرة كعارضة أزياء حين عرضت لأبرز المصممين اللبنانيين والعالميين في لبنان والعالم.



لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية من مواليد 15 نوفمبر 1981، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

أعمالها الفنية

• 1998: فتيات للقتل

• 2009: حد سامع حاجة.

• 2010: محترم إلا ربع.

• 2011: أنا بضيع يا وديع.

• 2011: 365 يوم سعادة.

• 2012: غراميات الفيسبوك.

• 2012: عمر وسلمى 3.

• 2014: بنت من دار السلام

المسلسلاتعدل

• 2008: عصر الحريم

• 2009: جمر الغضا.

• 2010: مش ألف ليلة وليلة

• 2010: راجل وست ستات (ج7).