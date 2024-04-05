سيراليون تعلن حالة الطوارئ بسبب مخدر كوش المصنوع من عظام بشرية

أعلن رئيس سيراليون حالة الطوارئ الوطنية بسبب تفشي تعاطي المخدرات، كوش ، وهو مزيج ذو تأثير من المواد المسببة للإدمان ، منتشر في البلاد لسنوات.

الرئيس جوليوس مادا بيو العقار

ووصف الرئيس جوليوس مادا بيو العقار، بأنه فخ الموت، يمثل أزمة وجودية، العظام البشرية هي أحد المكونات العديدة للمخدر، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية في المقابر لمنع المدمنين من استخراج الهياكل العظمية من القبور.

مجموعات من الشباب معظمهم يجلسون في زوايا الشوارع وأطرافهم منتفخة بسبب إساءة معاملة كوش هو مشهد شائع في سيراليون.

ومع وجود ضمادة حول كاحله، قال أحد المدمنين المتعافين لبي بي سي إن المخدر يحكم قبضته عليه.

وقال: «لا أحب القيام بذلك، لكن لا يمكنني تركه لأنني أستمتع به».

وأضاف لبي بي سي، أنه في الأشهر الأخيرة، توفي مئات الشبان بسبب فشل في الأعضاء بسبب كوش في العاصمة فريتاون، ولا يوجد عدد رسمي للقتلى، لكن أحد الأطباء.

تؤثر المادة ذات التأثير النفساني أيضا على الصحة العقلية - يقول مستشفى سيراليون للأمراض النفسية ، المؤسسة الوحيدة من نوعها في البلاد ، بين عامي 2020 و 2023 ، ارتفعت حالات القبول المرتبطة بالكوش بنسبة 4,000٪ تقريبا لتصل إلى 1,865.

وأدى الارتفاع الحاد في استخدام الكوش إلى مطالبة المقابر الرئيسية في فريتاون بأمن الشرطة لحماية نفسها من الشباب الذين يحفرون الهياكل العظمية، فالعظام البشرية المطحونة هي واحدة من العديد من المكونات المستخدمة في صنع كوش ، على الرغم من أنه ليس من الواضح السبب.

في بث على مستوى البلاد ليلة الخميس ، قال الرئيس بيو: "تواجه بلادنا حاليا تهديدا وجوديا بسبب التأثير المدمر للمخدرات وتعاطي المخدرات ، وخاصة كوش المخدرات الاصطناعية المدمرة".

وأضاف أن هناك "تصاعدا في الوفيات" بين مستخدمي كوش.

كما وجه الرئيس المسؤولين إلى إنشاء فرقة عمل وطنية معنية بالمخدرات وتعاطي المخدرات، والتي ستركز في المقام الأول على "مكافحة أزمة كوش".

وقال إنه سيتم إنشاء مراكز في كل منطقة و"تزويدها بعدد كاف من المهنيين المدربين لتقديم الرعاية والدعم للأشخاص الذين يعانون من إدمان المخدرات".

وفي الوقت الحاضر، تعد فريتاون موطنا للمركز الوحيد العامل في البلد لإعادة تأهيل مدمني المخدرات. تم إنشاء المنشأة التي تضم 100 سرير على عجل في مركز تدريب الجيش في وقت سابق من هذا العام.

وقد وصفه الخبراء بأنه "مركز احتجاز أكثر من كونه إعادة تأهيل" بسبب افتقاره إلى المرافق الكافية.

وبالإضافة إلى معالجة العلاج، قال الرئيس إن وكالات إنفاذ القانون يجب أن "تفكك سلسلة توريد المخدرات من خلال التحقيقات والاعتقالات والمحاكمات".

وأوضح نائب عمدة فريتاون كويكو ليسك لبي بي سي إن مكتبه طلب الأمن من الشرطة من أجل التعامل مع حفاري القبور.

في الوقت الحالي ، هناك انتشار للشرطة ليلا في مقبرة كيسي رود ، وهو موقع كبير غير مسيج في ضاحية شرقية.

وتعرضت إدارة بيو لانتقادات من أشخاص يقولون إنها تفتقر إلى الاستراتيجية والدافع للرد على انتهاكات كوش.

وقال دبلوماسي أجنبي في سيراليون: هذا هو الفراغ الذي خلفه عدم وجود استجابة كافية لدرجة أن المجتمعات المحلية اضطرت في كثير من الأحيان إلى أخذ القانون بأيديهم واستجابت للأزمة في بعض الأحيان بطريقة مفككة وفجة.

وقد ردد هذا الشعور المتصلون في بعض البرامج الحوارية الإذاعية المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور عبد الجلوه، رئيس مستشفى سيراليون للأمراض النفسية، إن إعلان بيو للطوارئ هو الخطوة الصحيحة وسيكون حاسما في معالجة تعاطي المخدرات.

وأوضح أنه يدل على إعطاء الأولوية للموارد والاهتمام والتدخل لمكافحة هذا الوباء المتنامي".

تم قبول حوالي 63٪ من المرضى الحاليين في المستشفى بسبب مشاكل متعلقة بكوش.

وتابعت ماري، وهي أم فقدت ابنها البالغ من العمر 21 عاما بسبب كوش: "هناك الكثير الذي يجب على السلطات القيام به بخلاف خطاب الرئيس الليلة الماضية لمكافحة هذه الآفة".