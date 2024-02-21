أحمد الطيب: "شيكابالا" أسطورة كروية وأصبح خارج التقييم

أكد أحمد الطيب، المعلق الرياضي، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، خارج نطاق التقييم.

وقال الطيب فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "شيكابالا واحد من أساطير كرة القدم وأصبح خارح التقييم فهو لاعب من طراز فريد ويمتع كل من يشاهده لأنه في حتة تانية".

وأضاف: "أعشق شيكابالا لأنه مثل محمد صلاح لا يجب أن يتم مقارنته على الإطلاق فهو أسطورة عاطفية ويدخل قلب كل من يشاهده داخل الملعب".