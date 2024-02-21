الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد الطيب: "شيكابالا" أسطورة كروية وأصبح خارج التقييم

شيكابالا
شيكابالا

أكد أحمد الطيب، المعلق الرياضي، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، خارج نطاق التقييم.

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وقال الطيب فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "شيكابالا واحد من أساطير كرة القدم وأصبح خارح التقييم فهو لاعب من طراز فريد ويمتع كل من يشاهده لأنه في حتة تانية".

وأضاف: "أعشق شيكابالا لأنه مثل محمد صلاح لا يجب أن يتم مقارنته على الإطلاق فهو أسطورة عاطفية ويدخل قلب كل من يشاهده داخل الملعب".

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