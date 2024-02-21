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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد الطيب يدافع عن محمد صلاح بعد إخفاق أمم أفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح

رفض أحمد الطيب، المعلق الرياضي، الهجوم على محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وقال الطيب في تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "حملة الهجوم الرهيبة على محمد صلاح حاجة تكسف، وحزنت للغاية لأن اللاعب غاب عن ليفربول في 4 مباريات وإصابته كانت قوية".

وأضاف: "محمد صلاح نجم كبير ومشرف الكرة المصرية في أوروبا ونجوم العالم يتحدثون عنه بأفضل الكلمات ولكن هناك أشخاص هنا تحدثوا عنه بغيرة وحقد".

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