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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يفوز على الخليج برباعية في الدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على نظيره الخليج، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.


جاء فوز الهلال على الخليج بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعبين خلال شوطي المباراة، حيث تقدم صالح الشهري في النتيجة للزعيم السعودي في الدقيقة السابعة  من عمر المباراة، بينما عادل محمد شريف النتيجة للخليج في الدقيقة التاسعة.
واستطاع المهاجم مالكوم تسجيل هدفين في الدقائق 42، و48 من عمر اللقاء، وسسجل الحمدان الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الهلال  بنتيجة 4/1.
واستطاع الهلال الوصول للنقطة 77 في صدارة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم، بينما تجمد رصيد الخليج عند النقطة 34 في المركز التاسع.

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