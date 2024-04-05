التعادل السلبي يحسم مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة اتحاد جدة والتعاون بدون أهداف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضة "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة إهدار عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، وتعد هي المرة الأولى التي يهدر فيها ركلة جزاء مع اتحاد جدة منذ انضمامه إلى النادي.

وواصل اتحاد جدة فقدانه النقاط حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي ووسع الفارق مع أهلي جدة صابح المركز الثالث إلى 5 نقاط.

ويلعب الاتحاد أمام الوحدة مساء الاثنين المقبل أمام الوحدة في نصف نهائي السوبر السعودي بأبوظبي.

يذكر أن الهلال يغرد منفردا بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 77 نقطة ويليه النصر بقارق 12 نقطة.