أغذية تمنع تساقط الشعر

يعد تساقط الشعر أمرا طبيعيا، حيث يفقد الإنسان زهاء 50 إلى 100 شعرة على مدار اليوم.

ومع ذلك، فإن تساقط الشعر المفرط يمكن أن يكون مزعجا ومحرجا بالنسبة لبعض الأشخاص.

وقد تحدثت سارة جيبسون، مدربة الصحة والعافية، عن بعض الأطعمة التي يمكن تناولها للمساعدة على تقليل وربما منع تساقط الشعر.

وقالت على منصة "تيك توك": "إليك 6 أغذية تساعدك إذا كنت تعاني من تساقط الشعر".

الأفوكادو

قالت سارة: "الأفوكادو يحتوي على مادة "الليسين" التي تساعد على منع تساقط الشعر في المقام الأول".

الطماطم

أوصت الخبيرة سارة بضرورة إضافة الطماطم إلى الوجبات، وقالت: "الغذاء الثاني هو الطماطم (البندورة) لأنها تحتوي على الحديد الذي يعتبر عنصرا أساسيا في المساعدة على منع تساقط الشعر. وتحتوي أيضا على فيتامين A الأساسي لنمو شعر صحي في المقام الأول".

الجزر

أوضحت سارة: "احرص على إضافة الخضار البرتقالية وتحديدا الجزر، لاحتوائه على البيتا كاروتين الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، ما يساعد على توهج البشرة وصحة الأظافر".

الفول السوداني

أضافت سارة: "احرص على إضافة بعض الفول السوداني إلى نظامك الغذائي، لأنه يحتوي على النياسين، أي فيتامين B3، الذي يؤدي نقصه في الجسم إلى تساقط الشعر".

اللوز

نصحت سارة بتناول وجبات خفيفة من اللوز بانتظام. وقالت: "لا تنس إضافة اللوز إلى نظامك الغذائي لأن اللوز يحتوي على فيتامين E المضاد للأكسدة. وثبت أن فيتامين E يعزز نمو الشعر بشكل ممتاز ويمنع أيضا ترققه، حتى لو تم تشخيص مرض الثعلبة لديك".

دبس السكر

وأضافت: "أخيرا، حاول إضافة بعض الدبس لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والزنك والسيلينيوم والحديد، وكلها عناصر ضرورية من المعادن الأساسية لصحة الشعر الجيدة".

السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو حالة وراثية تحدث مع تقدم العمر. وتسمى هذه الحالة بالثعلبة الأندروجينية والصلع من النمط الذكوري والصلع من النمط الأنثوي. وعادة ما تحدث تدريجيًا وبأنماط يمكن التنبؤ بها، إذ ينحسر خط الشعر وتظهر بقع الصلع عند الرجال وخفة الشعر على طول تاج فروة الرأس عند النساء.



قد يصيب تساقط الشعر (الثعلبة) فروة رأسك فقط أو جسمك بأكمله، وقد يكون مؤقتًا أو دائمًا. وقد يكون وراثيًا أو بسبب تغيرات هرمونية أو حالات طبية أو جزءًا طبيعيًا من أعراض التقدم في العمر. يمكن أن يصاب أي شخص بتساقط شعر الرأس، ولكنه يشيع أكثر بين الرجال.

يشير الصلع عادة إلى تساقط الشعر بغزارة عن فروة الرأس. ويعد تساقط الشعر الوراثي أكثر أسباب الصلع شيوعًا. يفضّل البعض أن ترك تساقط الشعر من دون علاج ودون إخفاء. بينما يغطي البعض الآخر الصلع بقصات الشعر أو مستحضرات التجميل، أو بارتداء القبعات أو أغطية الرأس. لكن بعض الأشخاص يختارون أحد العلاجات الأخرى المتاحة للوقاية من تساقط المزيد من الشعر أو استعادة نموه.

