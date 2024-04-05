خلص العلماء السويديون إلى أن الأرق يهدد البشر بتطور الأمراض التي يحتمل أن تكون مميتة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

الأرق يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب

أجرى أخصائيو معهد كارولينسكا دراسة، ونتيجة لذلك خلصوا إلى أن الأرق يزيد من خطر الوفاة للبشر نتيجة لاضطرابات القلب والأوعية الدموية ويتم الإبلاغ عن عملهم بواسطة بوابة EurekAlert!

أجرى العلماء تجربة شملت 1.3 مليون شخص. حلل الباحثون البيانات التي تم الحصول عليها بعد تطبيق طريقة العشوائية مندليف، مع مراعاة العوامل الوراثية للأرق.

اتضح أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم لديهم خطر متزايد للإصابة بأمراض الجهاز القلبي الوعائي - وتحديدا السكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض القلب التاجية. يرجع موقع هذه الأمراض في هذه الموضوعات إلى نفس الاختلافات الجينية التي جعلتها عرضة للأرق.

لهذا السبب من المهم تحديد سبب الأرق في الوقت المناسب حتى يمكن تصحيحه والقضاء عليه على الفور. وبالتالي، فإن خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة سينخفض تلقائيا بالنسبة للشخص".

يُعد النوم أمرًا مهمًا لصحتك تمامًا كأهمية النظام الغذائي الصحي وممارسة النشاط البدني بانتظام. أيًا كانت الأسباب التي أدت إلى معاناتك من نقص النوم، فقد يؤثر الأرق سلبًا على صحتك العقلية والجسدية. وقد أفاد الأشخاص المصابون بالأرق بأن جودة نوعية حياتهم قليلة مقارنةً بمن ينالون قسطًا كافيًا من النوم، وهناك طرق للوقاية من الأرق

تجنبك عادات النوم السليمة الأرق وتساعدك في النوم بعمق: