الريش يزين عباءة ديانا كرزون الرمضانية

تملك النجمة ديانا كرزون ذوق خاص جعلها تخطف الانظار إينما ظهرت وهذا ما جعلها محط اهتمام واعجاب المعنيين بالموضة ومثال تقتدي به اغلب الفتيات وتشيدات صباحات الذوق الرفيع.

ديانا كرزون محتشمة وجذابة في أحضان زوجها

واطلت ديانا كرزون بإطلالة رمضانية تتسم بالاحتشام والنعومة في آن واحد، حيث ارتدت عباءة طويلة فضفاضة بأكمام طويلة واسعه مزينه بالاطراف بالريش الأخضر صممت العباءة بقماش الشيفون المزركش باللون الليموني.

وفضلت ترك خصلات شعرها مسندلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

ديانا كرزون

ديانا سمير كرزون من مواليد 30 أكتوبر 1983، مغنية أردنية من أصل فلسطيني حازت على لقب سوبر ستار العرب بموسمه الأول عام 2003.

ولدت في الكويت نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية إنفصلا لاحقا، هي الأخت الكبرى لثلاثة أشقاء زين، هيا، داوود، ، حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية أشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها وضحت بأنها مجرد صداقة أعلنت خطوبتها في 24 فبراير 2020 من الإعلامي الأردني معاذ العمري. وفي الرابع عشر من سبتمبر 2020 أعلنت زواجها منه رسمياً في يونيو 2021 رزقت بابنتها الأولى «سلمى» في يونيو 2023 رزقت بابنها الثاني "راشد".

بدأت الغناء في سن السادسة حيث كانت تؤدّي الأغاني الوطنية في الحفلات المدرسية، شاركت في عدد من المهرجانات الوطنية بالأردن وخارجها، وكانت أول أغانيها “يا أيها الملك” للملك عبد الله الثاني بن الحسين. شاركت في مهرجان الأغنية الأردنية لموسمين متتالين حيث قدمت أغنيتين احدهمها رسالة فنان.

برنامج سوبر ستار

شاركت في برناج سوبر ستار في سوريا خلال المرحلة الأولى لتنتقل بعدها للمراحل النهائية في 18 آب 2003 فازت بالمركز الأول وحصدت لقب سوبر ستار العرب ولم تقف في مرحلة الخطر، حازت على أعلى نسبة تصويت 52 بالمئة وتفوقها على منافستها السورية رويدا عطية التي حصلت على 48 بالمئة من التصويت في 13 ديسمبر 2003 مثّلت العالم العربي في مسابقة وورلد آيدول World Idol التي جرت للمرة الأولى في نهاية عام 2003 بعدما قررت شركتا تي في 19 وفيمانتيل ميديا جمع بعض الفائزين في هذا البرنامج في مسابقة عالمية تحت اسم «وورلد آيدول» أو «سوبر ستار العالم» من أحد عشر بلداً وقد غنّت أغنية «أنساني ما بنساك».

أصدرت أول ألبوماتها بعنوان “ديانا سوبر ستار العرب 2003” مع شركة ميوزيك ماستر اشتهرت منه أغنيتين أنساني ما بنساك والشره بره وبعيد التي لحنها عبد الله العقود.[14] تميزت بحرصها على التنوع في لونها الأغاني ما بين الرومانسي والدرامي، كما تعاملت مع كبار الشعراء والملحنين منهم “محمد الرفاعي” و”أمير طعيمة” و”حميد الشاعري”، في عام 2005 طرحت ألبومها الثاّني بعنوان “العمر ماشي”، قدمت العديد من الأغنيات بلهجات عربية مختلفة، منها المصرية والخليجية والأردنية واللبنانية والعراقية مما جعلها المطربة الأكثر نجاحاً في الأردن، في عام 2010 وقعت عقدا مع المنتج الأردني محمد المجالي صاحب شركة الأمل للإنتاج الفني أصدرت ألبومها الثالث “ديانا 2010” لكنها انفصلت عنه بسبب خلافات وطلبه الزواج منها عرفيا وشرعيا إضافة لتهديدها.[15] قدمت ألبوما خليجيا عام 2012 بعنوان خليجي ديانا كرزون اختيرت لتكون وجها إعلانيا لعدة منتجات منها زيت الشعر دابر أملا [16] شاركها الممثل التركي ساروهان هونيل المعروف ب الأسمر في كليب الجرح عام 2009 [17] والممثل اللبناني شادي ريشا في كليب كلمة أحب عام 2014 عام 2015 خلال انتخابات رئاسة الفيفا دشنت حملة لدعم الأمير علي بن الحسين على مواقع التواصل الاجتماعي [18] في أغسطس 2017 قامت بافتتاح بغداد مول في العاصمة العراقية بمشاركة مجموعة فنانين عراقيين وعرب.