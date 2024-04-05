استخدام تحسين محركات البحث في الاحتيال

على مر السنين، كانت Engadget هدفًا لعملية احتيال شائعة لتحسين محركات البحث، حيث يدعي شخص ما ملكية صورة ويطلب رابطًا للعودة إلى موقع ويب معين. ستخبرك الكثير من مواقع الويب الأخرى بنفس الشيء، ولكن الآن أصبح المحتالون يجعلون إشعارات الإزالة المزيفة بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية والتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية تبدو أكثر شرعية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي التي يسهل الوصول إليها.

وفقًا لتقرير صادر عن 404Media، تلقى ناشر موقع Tedium "إشعارًا بانتهاك حقوق الطبع والنشر" عبر البريد الإلكتروني من شركة محاماة تدعى Commonwealth Legal الأسبوع الماضي. مثل المحاولات القديمة والمشابهة لخداع المستلم، قال المرسل إنه يتواصل "فيما يتعلق بصورة" مرتبطة بعميله. وفي هذه الحالة، طالب المرسل بإضافة "رابط مرئي وقابل للنقر" إلى موقع ويب يسمى "tech4gods" أسفل الصورة المزعوم أنها مسروقة.

نظرًا لأن Tedium استخدمت بالفعل صورة من مزود خدمة بدون حقوق ملكية، فقد نظر الناشر في الطلب، ووجد موقع الويب الخاص بشركة المحاماة، وبعد الفحص الدقيق، أدرك أن صور محاميها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وكما يشير موقع 404Media، كانت صور المحامين تبدو شاغرة في أعينهم وهو ما يظهر عادة في الصور التي تم إنشاؤها بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي. إذا أجريت بحثًا عكسيًا عن الصور عليها، فستحصل على نتائج من موقع ويب بعنوان URL generator.photos، والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء "صور نموذجية فريدة وخالية من القلق... من الصفر". ووجد الناشر أيضًا أن العنوان المدرج لشركة المحاماة والذي من المفترض أن يكون في الطابق الرابع من المبنى يشير إلى مبنى مكون من طابق واحد على Google Street View. قال مالك tech4gods إنه لا علاقة له بعملية الاحتيال لكنه اعترف بأنه اعتاد شراء روابط خلفية لموقعه على الويب.

وهذا مجرد مثال واحد على كيفية استخدام الجهات الفاعلة السيئة لأدوات الذكاء الاصطناعي لخداع الناس والاحتيال عليهم، وعلينا أن نكون أكثر يقظة لأن مثل هذه الحالات من المرجح أن تستمر في النمو. محركات البحث العكسي عن الصور هي صديقتك، لكنها قد لا تكون معصومة من الخطأ وقد لا تساعدك دائمًا. على سبيل المثال، أصبحت تقنية Deepfakes مشكلة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تواصل الجهات الفاعلة السيئة استخدامها لإنشاء مقاطع فيديو ومقاطع صوتية مقنعة، ليس فقط لخداع الأشخاص، ولكن أيضًا لنشر معلومات مضللة عبر الإنترنت.