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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب إنبي: لم أتوقع الفوز على البنك الأهلي بهذه النتيجة

سيد ياسين
سيد ياسين

أكد سيد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أنه لم يتوقع الفوز بنتيجة 5-1 أمام البنك الأهلي، خاصةً أن المنافس مميز وموقفهم صعب وكانوا يحتاجوا الفوز.

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وتابع ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "جئنا من هزيمتين وكنا نُركز من أجل حصد نقاط المباراة، واللاعبين نجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة".

وأضاف سيد ياسين: "بعد رحيل تامر مصطفى عن تدريب الفريق لم يتغير شئ هو مدرب قدير، ولكن كنت اتواجد معه في الجهاز الفني، وبالتالي لم نحتاج وقت كبير لتطبيق سياستنا مع اللاعبين".

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