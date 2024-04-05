تمكن ضباط وحدة الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بمديرية امن سوهاج، من ضبط تاجري مواد مخدرة، بحوزتهما كميات كبيرة من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز أخميم .

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر بسوهاج

وتعود تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت صحتها التحريات، بقيام شخصين بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من مسكنهما بدائرة مركز أخميم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وترويج المواد المخدرة على راغبي الكيف.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، جرى استهداف المُتحرى عنهما وأمكن ضبط كلٍ من مطرود. أ. أ، 45 عاما، عاطل، وصالح. ا. ا، 19 عامًا، عاطل، ويقيمان بدائرة مركز أخميم.

عُثر بحوزة المتهمين على 10 طرب من مخدر الحشيش، وكمية أخرى مجزأة مُعدة للبيع، بإجمالي 1.5 كيلو ونصف، و1 بندقية خرطوش عيار 12 وعدد 5 طلقات، وعدد 1 فرد روسي وعدد 4 طلقات، وميزان حساس، وعدد 2 هاتف محمول، وعدد 1 سلاح أبيض، ودراجة بخارية بدون لوحات، ومبلغ مالي قدرة 22،350 جنيه.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

تعرض 12 شخصا للاصابة ، منذ قليل، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد قرية فانوس باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينة الفيوم بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ 10 سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الآشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.