تامر عبدالمنعم يعاتب محمد سلام: إحنا مش أراجوزات ولو على الشو أعمل 100

وجه الفنان تامر عبد المنعم رسالة عتاب للفنان محمد سلام على خلفية الجدل الذي أثاره نتيجة اعتذاره عن مسرحية “زواج اصطناعي” التي عرضت في موسم الرياض نتيجة العدوان على غزة.

وقال إن الفن يقدم رسالة، متابعا: «لسنا أرجوزات، ولا يوجد أحد يُضحك مثل الزعيم عادل إمام»، مضيفا: «وده اللي كان قصدي عليه مع محمد سلام، اللي عايز يعمل حاجة يعملها وخلاص، مين قالك أنا عملت ايه في موقف ما؟، لو أنا عايز أعمل شو هعمل 100 شو»، في إشارة إلى اعتذار محمد سلام عن المشاركة بمسرحية في موسم الرياض، أثناء أحداث غزة.

وأضاف تامر عبد المنعم خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «مفيش حد بيضحك في مصر والوطن العربي زي عادل إمام اللي قاعد في بيته في المنصورية، ده أكتر واحد بيضحك، لكن كان بيضحك وبيقول رسالة وبيقول هدف».

وتسائل تامر عبد المنعم قائلا: «هل معنى إن الناس ضحكت فيتعاطف ويقول أنا مش هضك الناس؟،، ده دوره أنه يضحك الناس دوره أنه يسلط الضوء على حاجة، ومحدش يقلل من دور الفن، وياخد موقف شخصي كدة زي اللي بتتحجب وتشتم في الفن، من الناس اللي اتحجبت بجد الفنانة شادية الله يرحمها».

وأوضح تامر عبد المنعم، أن الفنانة شادية عندما ارتدت الحجاب واعتزلت الفن لم تقول أن الفن حلال أو حرام، ولا شاهدناها مع داعية أو تزوجت من داعية، مثلما شاهدنا مؤخرًا.

خلاف محمد سلام وبيومي فؤاد

وبدأ خلاف محمد سلام وبيومي فؤاد، بعد أن اعتذر الأول عن بطولة مسرحية «زواج اصطناعي»، والتي كان من المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وجاء اعتذار محمد سلام عن المسرحية التي يشارك في بطولتها بيومي فؤاد، تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة بعد هجوم دولة الاحتلال الإسرائيلي على غزة جراء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وقال محمد سلام من خلال فيديو عبر حسابه على تطبيق انستجرام: «المفروض نعرض وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، أنا مش متخيل أني أروح أعمل مسرحية واخواتنا في فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندي أمل الفترة اللي فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل».

وأضاف محمد سلام: «أنا حاسس لو عملت كده هكون زي اللي بيقتلهم وهكون خذلتهم، أنا بعتذر جدا عن المشاركة في موسم الرياض».

بعدها ظهر بيومي فؤاد في فيديو على أحد مسارح الرياض، متحدثا للجمهور الذي تواجد لحضور العرض المسرحي الذي كان من المقرر أن يشارك فيه محمد سلام.

وقال بيومي فؤاد، في الفيديو، موجها حديثه: أولا لـ محمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: «من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك».

ثم واصل بيومي فؤاد كلامه ولكن هذه المرة للجمهور: «إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فنا المصري، وأنتم تحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شيء عظيم إن أنا أخرج واتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا نتعب ونقدم فن ولو الموضوع كدة ففي فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».

موقف بيومي فؤاد من زميله محمد سلام، قوبل بهجوم كبير عليه وخاصة من زملائه في الوسط الفني ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي.