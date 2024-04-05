كانت بتلعب.. تفاصيل غرق طفلة في برميل صابون سائل بالمنيا

لقت طفلة مصرعها غرقا في برميل معبأ صابون سائل أثناء اللعب داخل المنزل بإحدى قرى مركز العدوه، شمال المنيا تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل غرق طفلة في برميل صابون سائل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع الطفلة م. ش 3 سنوات مقيمة بإحدى قرى مركز العدوة، متأثرة بإسفكسيا الغرق داخل برميل معبأ بالصابون السائل أثناء اللعب بمنزل أسرتها .

وبسؤال اهليتها أفادوا بأنه تم العثور عليها داخل البرميل بعد تغيب أثناء اللعب بالمنزل، ولم يتهموا أحدا بارتكاب الواقعة.

وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة المستشفي وكشف تقرير مفتش صحة العدوة وفاة الطفلة بإسفكسيا الغرق وما أحدثته من توقف في القلب والتنفس .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

الداخلية تكشف لغز العثور على جثة مقيدة القدمين بالجيزة



وفى سياق اخر تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.. بالعثور على جثة أحد الأشخاص "مقيد القدمين"وبه كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم بدائرة القسم.



و بالفحص أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية المجنى عليه (سايس "له معلومات جنائية"- مقيم بأحد الجراجات بدائرة القسم) وأن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمون بذات الدائرة).



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لإكتشافهم قيام المجنى عليه بسرقة إطار خاص بسيارة أحد المتهمين من داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة القسم، وحال مشاهدتهم للمجنى عليه قاموا بإصطحابه داخل سيارة "ملك وقيادة أحدهم" وتعدوا عليه بالضرب وتكبيل قدميه مُحدثين إصابته المنوه عنها فى محاولة للتوصل إلى الإطار المستولى عليه وعند شعوره بحالة إعياء قاموا بوضعه داخل شنطة السيارة وإلقائه بمحل البلاغ. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

وتبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .