حملات مكبرة لملاحقة تجار المخدرات بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان



ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين- الشابو").. بحوزة (6 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").



كما تم ضبط (3) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات).



وجرى تنفيذ عدد (815) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط

وضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").



مديرية أمن الإسكندرية



ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة )..بحوزة (5 متهمين)، وضبط عدد (7) قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (7 قطع سلاح أبيض).. بحوزة

(7 متهمين). تم تخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.