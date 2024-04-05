تعرف على اهم انشطة معهد بحوث وقاية النباتات

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي بتطوير التقنيات وتقديم الحلول المبتكرة لمكافحة الآفات وتحسين كفاءة الموارد الزراعية لتحقيق نتائج مبشرة في تحسين إنتاجية المحاصيل وتقليل المخاطر البيئية، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أصدر معهد بحوث وقاية النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته عن شهر مارس 2024.

أشار التقرير لمشاركة المعهد بجناح في معرض "خير مزارعنا لأهالينا" والذي قام بافتتاحه وزير الزراعة ومحافظ الجيزة، تنفيذا لمبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء، و ذلك بعرض منتجات النحل المختلفة التي ينتجها و يوزعها المعهد.

و في إطار متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لمركز البحوث الزراعية في الكشف المبكر عن الآفات وأحدث الوسائل العلمية والبرامج المتكاملة لمكافحتها، استقبل وقاية النباتات رئيس مركز البحوث الزراعية في أول زيارة له بعد توليه المسئولية حيث تم تقديم نظرة شاملة حول التقنيات المستخدمة في حماية النباتات لتعزيز الإنتاجية الزراعية دون التأثير السلبي على البيئة. وفي سياق متصل، كثف معهد بحوث وقاية النباتات كافة أشكال الدعم الفني للمهتمين بالتدريب على المشاريع الصغيرة، صرح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن مشاريع تربية النحل وإنتاج الحرير تشهد نموًا واهتمامًا متزايدًا، حيث إنها تعزز الاقتصاد المحلي، تحافظ على التنوع البيولوجي، وتوفر فرص عمل في القطاع الريفي.

و تقدم وزارة الزراعة المصرية متمثلة في وقاية النباتات سياسات داعمة لتشجيع وتوفير المعلومات التقنية والتدريب و تعزيز البحث وتطوير تقنيات إنتاج أكثر كفاءة لضمان استدامة هذه الصناعات في المستقبل. واشار لتقديم المعهد برامج تدريبية تحت عنوان "اعمال النحالة" بفرع القناطر الخيرية- محافظة القليوبية و "تربية دودة الحرير التوتية كأحد المشاريع التنموية" بفرعه بمحافظة الشرقية، كسلسلة من البرامج في جميع المحافظات. وأشار تقرير وقاية النباتات للدور الإرشادي للمعهد كجزءً أساسيًا من البنية التحتية الزراعية يوفر المعلومات والتدريب والمشورة اللازمة للمزارعين، فبفضل الخبرات والمعرفة الفنية التي يقدمها باحثو المعهد، يتمكن المزارعون من تحسين إنتاجيتهم وحماية محاصيلهم وتحسين جودتها، حيث نفذ الباحثون مدارس حقلية و ندوات إرشادية على محاصيل القمح و البصل و البنجر و الموالح بمحافظات الدقهلية و كفر الشيخ و الإسكندرية والشرقية والاسماعيلية ، فضلا عن المشاركة في الفرق الإرشادية التابعة لمركز البحوث الزراعية في جميع المحافظات. ولفت التقرير إلى تعظيم الاستفادة من مُكونات المعهد للمحافظة على الأمن الغذائي القومي و ذلك بفحص الشتلات و الرسائل و متابعة المزارع، حيث قام المعهد بفحص728,834 شتلات فراولة و ونباتات زينة و توت و نباتات الموز و 1770 مرستيم درنة بطاطس و موز بمكون مكافحة افات النباتات الطبية و العطرية والزينة، وتتضافر جهود باحثي وقاية النباتات في التخصصات المختلفة كحائط صد للكشف على الواردات الزراعية و منع دخول أي آفة خارجية لمصر حيث تم فحص 5 عينة حجريه و6 عينة للشركات و 11 عينة بيتموس فضلا عن تعريف العينات للباحثين بمكون تعريف الحشرات و من ناحية أخري و استكمالا لدور المعهد الريادي في مجال صناعة النحل في مصر و الدول العربية، تم تحليل 36 عينة أعسال و فحص80022 طرد نحل لاستخراج شهادات صحية لها. تعتبر هذه الأنشطة والإنجازات مؤشرًا واضحًا على التزام وقاية النباتات في العمل نحو تعزيز وحماية النباتات وتعزيز الزراعة المستدامة. من خلال البحث والتدريب والتوعية والتعاون، يساهم المعهد في تحقيق تقدم ملموس في مجال وقاية النباتات وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.