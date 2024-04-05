الجمعة 05 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

على جمعة: السيلفي والتصوير في الحج والعمرة قلة أدب مع الله (فيديو)

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن التصوير السيلفي واللايف من أمام الكعبة اثناء الحج والعمرة قلة أدب مع الله. 

txt

علي جمعة يوضح حكم الخلوة بين ولد وبنت في ميتافيرس (فيديو)

txt

هل تجوز الصلاة بالمسجد الحرام والنبوي عبر ميتافيرس؟ علي جمعة يجيب (فيديو)

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال برنامجه "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى ، اليوم الجمعة: "ما نراه الآن مخالف لما تربينا عليه من أدب، والمطلوب فى هذه الأماكن الخشوع والخلوة مع الله، والخروج عن حد الأدب من الله، قد يكون حراما أو مكروه".   

وأضاف: "غير مطلوب منى أن أخرج عن الخشوع، حتى أفرح أهلي وأصحابي، وأيضا أشوش على غيري وهذا فيه حرمانية، حتى لو عملتها بذوق وبلين ورفق". 

الصلاة في المسجد الحرام عبر ميتافيرس

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال حول إمكانية الصلاة عبر ميتافيرس والحصول على أجر مضاعف حال الصلاة فى المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. 

وقال: "هتصلى بالميتافيرس علشان تاخذ 100 ألف ضعف بتاع المسجد الحرام، و1000 ضعف المدينة الخاصة بالمسجد النبوي والـ500 صلاة الخاصة بالمسجد الاقصى، لا مش هتأخذ لأن دي شعائر تتطلب الجسد الحقيقي أو العنصري".   

وأضاف علي جمعة: "الجسد العنصري هو الذي يناط به الحكم الشرعي، يعني مينفعش لازم أكون موجود في هذه الأماكن". 

ما هو ميتافيرس؟ 

الميتافيرس (Metaverse) هو مصطلح يشير إلى عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد يتم إنشاؤه عبر الإنترنت، حيث يتفاعل المستخدمون مع بيئة افتراضية وبعضهم البعض من خلال شخصيات رقمية. يُعتبر الميتافيرس تطورًا للإنترنت الحالي، حيث يسمح بتجارب أكثر واقعية وتفاعلية، مما يشمل الألعاب، والتواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والأعمال التجارية، والعديد من الجوانب الأخرى. تشير بعض التوقعات إلى أن الميتافيرس سيكون له تأثير كبير على مستقبل الإنترنت وطريقة تفاعلنا مع العالم الرقمي.

مواد متعلقة

علي جمعة يوضح حكم الخلوة بين ولد وبنت في "ميتافيرس" (فيديو)

هل تجوز الصلاة بالمسجد الحرام والنبوي عبر ميتافيرس؟ علي جمعة يجيب (فيديو)

ماذا دار بين بايدن ونتنياهو في المكالمة المتوترة؟ (فيديو)

بعثة حقوق الإنسان: جريمة المطبخ العالمي دليل على نية إسرائيل لتجويع الفلسطينيين

محمد السيد عيد: حسن الصباح قدوة الإخوان ويسيرون على كتالوجه (فيديو)

لي لي قاسم تكشف سر غيابها عن دراما رمضان: منشغلة بالصلاة والعبادة

الشاعر عنتر هلال: عمرو دياب الوريث الشرعي للمطرب عمر فتحي (فيديو)

الشاعر عنتر هلال: اشتغلت مقرئ في المآتم ورقصت في الأفراح (فيديو)
الجريدة الورقية