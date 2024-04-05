على جمعة: السيلفي والتصوير في الحج والعمرة قلة أدب مع الله (فيديو)

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن التصوير السيلفي واللايف من أمام الكعبة اثناء الحج والعمرة قلة أدب مع الله.

وأضاف الدكتور علي جمعة خلال برنامجه "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى ، اليوم الجمعة: "ما نراه الآن مخالف لما تربينا عليه من أدب، والمطلوب فى هذه الأماكن الخشوع والخلوة مع الله، والخروج عن حد الأدب من الله، قد يكون حراما أو مكروه".

وأضاف: "غير مطلوب منى أن أخرج عن الخشوع، حتى أفرح أهلي وأصحابي، وأيضا أشوش على غيري وهذا فيه حرمانية، حتى لو عملتها بذوق وبلين ورفق".

الصلاة في المسجد الحرام عبر ميتافيرس

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال حول إمكانية الصلاة عبر ميتافيرس والحصول على أجر مضاعف حال الصلاة فى المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى.

وقال: "هتصلى بالميتافيرس علشان تاخذ 100 ألف ضعف بتاع المسجد الحرام، و1000 ضعف المدينة الخاصة بالمسجد النبوي والـ500 صلاة الخاصة بالمسجد الاقصى، لا مش هتأخذ لأن دي شعائر تتطلب الجسد الحقيقي أو العنصري".

وأضاف علي جمعة: "الجسد العنصري هو الذي يناط به الحكم الشرعي، يعني مينفعش لازم أكون موجود في هذه الأماكن".

ما هو ميتافيرس؟

الميتافيرس (Metaverse) هو مصطلح يشير إلى عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد يتم إنشاؤه عبر الإنترنت، حيث يتفاعل المستخدمون مع بيئة افتراضية وبعضهم البعض من خلال شخصيات رقمية. يُعتبر الميتافيرس تطورًا للإنترنت الحالي، حيث يسمح بتجارب أكثر واقعية وتفاعلية، مما يشمل الألعاب، والتواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والأعمال التجارية، والعديد من الجوانب الأخرى. تشير بعض التوقعات إلى أن الميتافيرس سيكون له تأثير كبير على مستقبل الإنترنت وطريقة تفاعلنا مع العالم الرقمي.