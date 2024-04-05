هل تجوز الصلاة بالمسجد الحرام والنبوي عبر ميتافيرس؟ علي جمعة يجيب (فيديو)

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال حول إمكانية الصلاة عبر ميتافيرس والحصول على أجر مضاعف حال الصلاة فى المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال برنامجه "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الجمعة: "هتصلى بالميتافيرس علشان تاخذ 100 ألف ضعف بتاع المسجد الحرام، و1000 ضعف المدينة الخاصة بالمسجد النبوي والـ500 صلاة الخاصة بالمسجد الاقصى، لا مش هتأخذ لأن دي شعائر تتطلب الجسد الحقيقي أو العنصري".

وأضاف: "الجسد العنصري هو الذي يناط به الحكم الشرعي، يعني مينفعش لازم أكون موجود في هذه الأماكن".

جدل الحج عبر ميتافيرس

وأثيرت حالة من الجدل العام الماضي بسبب الحج عبر ميتافيرس، الذي أثارته الإعلامية لميس الحديدي.

فيما قال أمين الفتوى بدار الإفتاء الدكتور أحمد ممدوح، إن تكنولوجيا "الميتافيرس" هي الخطوة المستقبلية للسوشيال ميديا التي قد تختفي قريبًا.

وأضاف: "الميتافيرس عالم افتراضي فيه ما يسمونه بالآفاتار الذي يعبر عن الإنسان بشخصه، وشكله، لكن لا وجود له إلا في "الميتافيرس"، ويمارس كل ما لا يمارسه في الحياة الطبيعية ويعيش الحياة بكل تفاصيلها".

وتابع قائلًا: "الميتافيرس فيه نموذج للكعبة ولو عاوزين نستخدم الميتافيرس في الحج يبقى نستخدمه للمحاكاة أو لتعليم مناسك الحج".

وشدد على أنه لا يجوز استخدامه في الحج كفريضة فهذا مخالف للشرع وهذا ليس حج لأنك لم تقصد بيت الله وتحركت من مكانك أو مارست المناسك بالجوارح.

وصرح أمين الفتوى "قبل 12 سنة تقريبًا كان في حاجة اسمها "سكند لايف" Second Life وهي نفس الفكرة، كل واحد له شخصية وعالم وكل واحد في هذا العالم يمارس ما لا يمكن أن يمارسه في الحقيقة، فواحد ممكن فيه راجل ثري أو زعيم عصابة أو حسب ما يحب".