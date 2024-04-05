علي جمعة يوضح حكم الخلوة بين ولد وبنت في "ميتافيرس" (فيديو)

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حكم الخلوة بين شاب وفتاة فى “ميتافيرس”، وهل هذا يسقط عنهما الحكم الشرعى؟

قال، خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الجمعة: “الأمر هنا مركب بين أمرين، الأول هل يترتب على هذا إثم، يقول الإمام الغزالي، لو الإنسان أمامه كوب من الماء وشربه، على أنه خمر، فهو آثم باتفاق العلماء”.

وأضاف: “فى الحد قولان أرجحمها أن لا يجوز، لأنه لم يفعل شيئًا، لكنه آثم لتجرئه على الحرام”، موضحًا: "لو الرجل أغمض عينيه وتصور أنه يزني يبقى عليه الحرمة، وليس عليه حد".

رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال حول إمكان الصلاة عبر “ميتافيرس” والحصول على أجر مضاعف حال الصلاة فى المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى.

وقال: "هتصلى بالميتافيرس علشان تاخذ 100 ألف ضعف بتاع المسجد الحرام، و1000 ضعف المدينة الخاصة بالمسجد النبوي والـ500 صلاة الخاصة بالمسجد الأقصى، لا مش هتأخذ لأن دي شعائر تتطلب الجسد الحقيقي أو العنصري".

وأضاف: "الجسد العنصري هو الذي يناط به الحكم الشرعي، يعني مينفعش لازم أكون موجود في هذه الأماكن".

ما هو “ميتافيرس”؟

“الميتافيرس” (Metaverse) هو مصطلح يشير إلى عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد يتم إنشاؤه عبر الإنترنت، حيث يتفاعل المستخدمون مع بيئة افتراضية وبعضهم البعض من خلال شخصيات رقمية. يُعتبر الميتافيرس تطورًا للإنترنت الحالي، حيث يسمح بتجارب أكثر واقعية وتفاعلية، مما يشمل الألعاب، والتواصل الاجتماعي، والتجارة الإلكترونية، والتعليم، والأعمال التجارية، والعديد من الجوانب الأخرى. تشير بعض التوقعات إلى أن الميتافيرس سيكون له تأثير كبير على مستقبل الإنترنت وطريقة تفاعلنا مع العالم الرقمي.