غداًًا.. مؤتمر صحفي لجوزيه جوميز قبل مواجهة الزمالك وفيوتشر

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في الثامنة والربع مساء غدٍ السبت باستاد القاهرة الدولي، بحضور عمر جابر، لاعب الفريق، للحديث عن مباراة مودرن فيوتشر المقبلة، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي في التاسعة إلا ربع مساء الغد، على ستاد القاهرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ويعقد تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، مؤتمره الصحفي في التاسعة والنصف مساء الغد، بحضور خالد رضا مدافع الفريق.

وسيخوض مودرن فيوتشر تدريبه الختامي في العاشرة مساء الغد، على ستاد القاهرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.