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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غداً.. مواجهة نارية بين سيدات الأهلي والزمالك في نهائي دوري الطائرة

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، لمواجهة  نظيره فريق الزمالك، مساء غدً السبت في ثالث لقاءات نهائي بطولة الدوري.

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الزمالك يهزم الأهلي بثاني جولات نهائي دوري سيدات الطائرة ومباراة فاصلة لتحديد البطل


‏‎وتنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء اليوم، على صالة حسن مصطفى ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز  والتتويج بلقب الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بالمباراة الأولى بنتيجة 3-0 قبل أن ينجح الزمالك في التعديل ويفوز بالمباراة الثانية بالنتيجة ذاتها.
‏‎وشهد المران الختامي للأهلي جلسة لإبراهيم فخر الدين المدير الفني مع الفريق قام خلالها بتوجيه اللاعبات وتصحيح بعض الأخطاء، وطالبهم بالتركيز الشديد خلال اللقاء. 
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