الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يهزم الأهلي بثاني جولات نهائي دوري سيدات الطائرة ومباراة فاصلة لتحديد البطل

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على النادي الأهلي بنتيجة 3-0 ضمن ثاني جولات البلاي أوف بالدور النهائي من دوري سيدات الكرة الطائرة للموسم 2023-2024 في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة الأشواط :
25-23
25-22
25-22


وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الزمالك، بنتيجة 3/0 في أولى لقاءات نهائي الدوري التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

31/29
25/21
25/15


وبذلك ستقام مباراة ثالثة و فاصلة بين الأهلي و الزمالك السبت المقبل الموافق 6 أبريل لتحديد بطل الدوري بعد تعادل الفريقين 1-1 في مواجهات الدور النهائي.

ويقام الدور النهائي من دوري سيدات ورجال الكرة الطائرة بنظام البيست أوف 3 حيث يحسم الفائز بمباراتين اللقب .


يذكر أن فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج  قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره سموحة  بنتيجة3/1 ، فى ثاني جولات مباراة تحديد البرونزية فى نهائيات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليحصد ميدالية المركز الثالث .

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