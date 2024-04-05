الزمالك يهزم الأهلي بثاني جولات نهائي دوري سيدات الطائرة ومباراة فاصلة لتحديد البطل

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على النادي الأهلي بنتيجة 3-0 ضمن ثاني جولات البلاي أوف بالدور النهائي من دوري سيدات الكرة الطائرة للموسم 2023-2024 في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة الأشواط :

25-23

25-22

25-22



وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الزمالك، بنتيجة 3/0 في أولى لقاءات نهائي الدوري التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

31/29

25/21

25/15



وبذلك ستقام مباراة ثالثة و فاصلة بين الأهلي و الزمالك السبت المقبل الموافق 6 أبريل لتحديد بطل الدوري بعد تعادل الفريقين 1-1 في مواجهات الدور النهائي.

ويقام الدور النهائي من دوري سيدات ورجال الكرة الطائرة بنظام البيست أوف 3 حيث يحسم الفائز بمباراتين اللقب .



يذكر أن فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة3/1 ، فى ثاني جولات مباراة تحديد البرونزية فى نهائيات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليحصد ميدالية المركز الثالث .