انخفاض جديد بأسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 5-4-2024

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعا طفيفاً بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في الأسواق المصرية نحو 3100 جنيه بعد ارتفاع طفيف صباح أمس مع ارتفاع السعر العالمي للذهب إلى مستويات مرتفعة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيها.

عيار 14 يسجل 2067 جنيها.

الجنيه الذهب 24800 جنيه.

الذهب العالمي

شهدت أسعار أونصة الذهب العالمي، تراجعًا لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم أمس، ولكن تقلصت معظم خسائر جلسة اليوم الجمعة في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، والذي قد يوضح الصورة بشأن مستقبل مسار الفائدة الأمريكية، وهو ما يؤثر على مستويات الذهب خلال الفترة القادمة.

سجل سعر الذهب الفوري أدنى مستوى اليوم الجمعة عند 2267 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.10% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني- لجولد بيليون- عند المستوى 2287 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2291 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد ان سجل الذهب أمس أعلى مستوى تاريخي عند 2305 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى، ولكن بشكل عام يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.5% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

تداولات الذهب العالمية

الذهب عاد إلى الهبوط خلال جلسة أمس بعد أن سجل ارتفاع بنسبة 0.2% يوم أمس، بينما يفشل السعر حتى الآن في كسر منطقة الدعم الرئيسية عند 2150 – 2145 دولار للأونصة، وذلك بسبب ضعف الزخم حالياً مع انتظار المستثمرين لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

تشير التوقعات على نطاق واسع بأن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، بينما تنتظر الأسواق صدور التوقعات الاقتصادية من قبل أعضاء البنك والتي يتوقع البعض أنها قد تشهد تغير فيما يتعلق بعدد مرات خفض الفائدة هذا العام.

التوقعات السابقة لأعضاء البنك الفيدرالي كانت في ديسمبر الماضي، وتوقع الأعضاء 3 مرات خفض في 2024 بإجمالي 75 نقطة أساس، ولكن منذ الأسبوع الماضي بدأت تظهر في الأسواق توقعات أن أعضاء البنك قد يشيروا إلى خفض واحد أو خفضين في الفائدة فقط خلال عام 2024.

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1٪ الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير وارتفعت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع، مما قلل الآمال بشأن تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالى.