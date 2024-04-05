أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 5-4-2024

ننشر أسعار الدولار، اليوم الجمعة 5-4-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.32 للشراء، 47.42 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.32 جنيه للشراء، 47.42 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.36 جنيها للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.36 جنيها للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.30 جنيه للشراء.

47.40 جنيه للبيع.

ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.30 جنيه للشراء.

51.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.88 جنيه للشراء.

60.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.62 جنيه للشراء.

12.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.29 جنيه للشراء.

154.33 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.90 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.02 جنيه للشراء.

13.03 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.66 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.