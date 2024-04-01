الإثنين 01 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محترفة سيدات يد الأهلي تصل القاهرة خلال الساعات المقبلة

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ، إن الايستونية «ألينا مولكوڤا»، المرشحة للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، سوف تصل إلى القاهرة خلال الساعات القادمة.

txt

ديربي جدة.. رقم قياسي في عدد الغيابات في صفوف الأهلي والاتحاد

وأوضح أن اللاعبة سوف تخضع للكشف الطبي فور وصولها إلى القاهرة؛ لحسم التعاقد معها، خاصة أنها تمتلك قدرات فنية كبيرة، وتم ترشيحها للجهاز الفني بقيادة محمد عادل، بناء على سيرتها الذاتية المميزة.
وأشار العوضي إلى أن اللاعبة ألينا تشغل المركز الظهير الأيسر، وتمتلك خبرات كبيرة.

مواد متعلقة

أبرزهم الأهلي والاتحاد.. كل ما تريد معرفته عن مباريات الدوري السعودي اليوم
الجريدة الورقية