محترفة سيدات يد الأهلي تصل القاهرة خلال الساعات المقبلة

قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ، إن الايستونية «ألينا مولكوڤا»، المرشحة للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات في بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس، سوف تصل إلى القاهرة خلال الساعات القادمة.

وأوضح أن اللاعبة سوف تخضع للكشف الطبي فور وصولها إلى القاهرة؛ لحسم التعاقد معها، خاصة أنها تمتلك قدرات فنية كبيرة، وتم ترشيحها للجهاز الفني بقيادة محمد عادل، بناء على سيرتها الذاتية المميزة.

وأشار العوضي إلى أن اللاعبة ألينا تشغل المركز الظهير الأيسر، وتمتلك خبرات كبيرة.