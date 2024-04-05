عاجل
مجلس الأمن يعقد اجتماعًا اليوم حول القضية الفلسطينية
الجمعة 05 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2008 يواجه الزمالك اليوم في قمة جديدة ببطولة الجمهورية

أهلي 2008
أهلي 2008

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 مساء اليوم الجمعة خارج ملعبه مع الزمالك، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الجمهورية.

إقرأ أيضًا..

txt

أهلي 2008 يكستح رأس غارب بخماسية في بطولة الجمهورية

txt

أهلي 2008 يواجه الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الجمهورية

يدخل «أهلي 2008» المباراة وفي رصيده 78 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، وسجل الفريق 91 هدفًا مقابل 27 هدفًا في مرماه. 
 
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلًّا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وعبد الرحمن سعيد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

مواد متعلقة

أهلي ٢٠٠٨ يتفوق على فاركو بدوري الجمهورية

أهلي 2008 يهزم القناة بثلاثية في بطولة الجمهورية

أهلي ٢٠٠٨ يتفوق على القناة بدوري الجمهورية

أهلي 2008 يواجه القناة اليوم في بطولة الجمهورية

أهلي 2008 يواجه المقاولون العرب اليوم في بطولة الجمهورية

أهلي 2008 يهزم الجونة بهدف في بطولة الجمهورية

أهلي 2008 يواجه الجونة اليوم في بطولة الجمهورية

أهلي ٢٠٠٨ يفوز على أسوان بثلاثية في بطولة الجمهورية
الجريدة الورقية