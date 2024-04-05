أهلي 2008 يواجه الزمالك اليوم في قمة جديدة ببطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 مساء اليوم الجمعة خارج ملعبه مع الزمالك، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الجمهورية.

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يدخل «أهلي 2008» المباراة وفي رصيده 78 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، وسجل الفريق 91 هدفًا مقابل 27 هدفًا في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلًّا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وعبد الرحمن سعيد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.