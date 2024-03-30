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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2008 يواجه الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الجمهورية

أهلى 2008
أهلى 2008

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 يلتقي اليوم السبت مع ضيفه الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الجمهورية.

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يدخل أهلي 2008 المباراة وفي رصيده 69 نقطة، يحتل بهم المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن الصدارة، وسجل الفريق 81 هدفًا مقابل 27 هدفًا في مرماه. 
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وعبد الرحمن سعيد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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