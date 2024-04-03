أهلي 2008 يكستح رأس غارب بخماسية في بطولة الجمهورية

اكتسح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 نظيره رأس غارب، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الجمهورية.

إقرأ أيضًا..

جاءت خماسية فوز الأهلي عن طريق حمزة عبد الكريم (هدفان)، وآدم علاء ويوسف عبد العزيز وعمر العدوي بهدف واحد لكل منهم.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح.

الدفاع: عمر كمال - محمد صبري شندي - عمر هشهش.

وسط الملعب: يوسف حلمي - عمر العدوي - بلال عطية - صالح موسى - آدم علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - يوسف علاء.

وشارك يوسف عبد العزيز بدلًا من حمزة عبد الكريم، وحسن مصطفى بدلًا من بلال عطية، وعمر غزالة بدلًا من يوسف حلمي، ويوسف محمود «أوفا» بدلًا من العدوي، وحسن شريف بدلًا من شندي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 78 نقطة، يحتل بها المركز الثاني، وسجل الفريق 91 هدفًا مقابل 27 هدفًا في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وعبد الرحمن سعيد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.