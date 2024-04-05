في الشرقية.. يوم حصاد عن أهمية محصول الكتان بقرية بني عامر

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، قامت بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، بتنفيذ يوم حصاد لمحصول الكتان بقرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، في حضور الدكتور مهدى محمد مهدى بمركز البحوث الزراعية قسم بحوث الألياف، والمهندس محمود الشناف أخصائي المحصول بالمحافظة، وعدد من المزارعين.

أوضح وكيل وزارة الزراعة؛ الأهمية الاقتصادية لمحصول الكتان, حيث تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية، وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام (الزيت الحار)، كما يستعمل الزيت المغلي في صناعة البويات والورنيش، وتستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات، كما يستخدم ساس الكتان (الخشب بعد فصل الألياف) فى صناعة الخشب الحبيبي.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفير الأسمدة، بالإضافة الى تنظيم الندوات الإرشادية، واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن الجديد



وفي سياق متصل، قال المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، إن المديرية نفذت ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن الجديد صنف «سوبر جيزة 97» والمُقرر زراعته هذا العام لمهندسي الإرشاد الزراعي بإدارة الزقازيق الزراعية، في حضور المهندس أحمد العساسي مدير عام المكافحة بالمديرية، والمهندس هاني فتوح مدير الإدارة الزراعية بالزقازيق، ومهندسي الإرشاد بالإدارة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال الندوة تم استعراض أهم المعاملات الزراعية المتبعة لهذا الصنف الجديد، حيث يُعد من الأصناف طويلة التيلة، وكذلك المساحات المتوقع زراعتها والأصناف المقررة بكل منطقة والسعر الإسترشادى للقطن، كما تم التوصية بضرورة الفحص والإكتشاف المبكر عند الإصابة بالاصداء وطرق الوقاية والعلاج فور اكتشافها بالمبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة، وأهمية توعية المزارعين وتعريفهم بالصنف الجديد سوبر جيزة 97، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.