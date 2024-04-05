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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مفاوضات قوية بين الطائي السعودي وجروس لتدريب الفريق

كريستيان جروس
كريستيان جروس

 دخل مجلس إدارة نادي الطائي السعودي في مفاوضات قوية مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لأهلي جدة والزمالك، لتولي المهمة الفنية لتدريب الفريق الكروي خلال الفترة المقبلة.

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 وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن إدارة الطائي تتفاوض حاليًا مع جروس لتولي قيادة الفريق تمهيدًا لاقتراب رحيل الروماني ريجيكامب.

 وأضافت الصحيفة، أنه في حالة إتمام المفاوضات مع جروس سيتولي قيادة الفريق في المباريات المتبقية من الموسم، في ظل رغبة إدارة النادي في إقالة ريجيكامب بعد تراجع النتائج، وآخرها الخسارة من التعاون بنتيجة 3-2.

 ويحتل الطائي المركز الـ16 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة جمعهم من خوض 26 مباراة.

 ويستعد الفريق الكروي بنادي الطائي لمواجهة الشباب، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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