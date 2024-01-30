تشافي على طريقة جروس مع الزمالك: "نحتاج للاتحاد أكثر من أي وقت مضى"

علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على الظروف الصعبة التي بها البلوجرانا خلال الموسم الحالي.



وجاء تعليق تشافي على ظروف برشلونة مثلما علق السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق، عندما تأزم موقف الفريق في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، قبل أن ينجح في التتويج بها خلال 2019.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة بنظيره أوساسونا، في الجولة الـ20 من عمر الدوري الإسباني، والتي يشهدها ملعب "مونتجويك"، غداً الأربعاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأتي برشلونة في المركز الرابع في ترتيب للدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، بينما يحل أوساسونا في المركز ال 12، برصيد 26 نقطة.



تصريحات تشافي

تحدث تشافي هيرنانديز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة أمام أوساسونا، حيث قال: "في الفترة الحالية نحتاج للاتحاد أكثر من أي وقت مضى لأن هذه أوقات صعبة، فأنا أقدر دعمكم بعد إعلان يوم الأحد، ورد الفعل التقديري من غرفة الملابس ومجلس الإدارة، لكن الموسم لم ينتهي بعد، نريد أن نقدم مستويات جيدة".

وتابع تشافي: "لدي عملي كمدرب في برشلونة، لكنه لا يحظى بالتقدير الكافي، بعد أن أتيت في واحدة من أصعب لحظات النادي في التاريخ، منذ فترة طويلة قررت ان هذا الموسم هو موسمي الأخير كمدرب للبارسا".

وأكمل المدرب الإسباني تصريحاته: "لقد فوجئت من تأثر اللاعبين كثيرًا بقراري، لقد تأثروا كثيرًا، وأنتظر رد فعل إيجابي منهم على أرض الملعب، هذا ما تبقى لي في البارسا".

وأردف: "ما فعلناه لا يتم تقييمه، فقد تحملنا كل الضغوط، ووصلنا في وقت صعب للغاية بالنسبة للنادي، لكن لدينا شعور بأنه لم يتم تقديرنا بشكل جيد".

وأختتم تشافي تصريحاته: "مشجعو برشلونة بحاجة إلى الحماس للموسم المقبل، لهذا السبب أعتقد أن هذا القرار كان الأفضل".