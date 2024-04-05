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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

أهالي أبو نجاح بالشرقية يكرمون 700 من حفظة القرآن الكريم

جانب من الحفل
جانب من الحفل

نظم أهالي قرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، احتفالية كبرى لتكريم 700 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية، بحضور المئات من أهالي وشباب القرية وعمد ومشايخ القرى المجاورة، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية بمحافظات الشرقية والقليوبية والدقهلية.

فاعليات المسابقة

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ ممدوح جودة سعد، أعقبها كلمة للدكتور أبو زيد الجوهري أحد علماء الأزهر الشريف وأحد أبناء القرية، والذي تحدث فيها عن فضل حفظ القرآن الكريم، وأهمية تشجيع النشء على حفظ كتاب الله، مُشيدًا بالتنظيم الجيد من شباب القرية لهذا الحدث الهام.

وأكد الشيخ عبد العزيز قاعود، أحد أبناء القرية والمشرف على فاعليات المسابقة، إنه تم تنظيم المسابقة القرأنية تحت شعار المسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم بقرية أبو نجاح، وتقدم لها أكثر من 700 طالب وطالبة من أبناء القرية بمختلف المستويات، وتم تقديم الجوائز المادية والعينية للفائزين؛ وسط تفاعل كبير من جانب أبناء القرية.

وأوضح الدكتور السيد عادل أحد المشرفين على المسابقة، إنه تم تقسيم المسابقة إلى خمسة مستويات، وهم القرآن كاملًا، وتم تكريم الأوائل بمنحهم جوائز مالية قيمة، بالإضافة إلى جوائز عينية، والمستوى الثاني هو حفظ ربع القرآن، والمستوى الثالث هو حفظ نصف القرآن، والمستوى الرابع هو حفظ ربع القرآن، والمستوى الخامس هو حفظ أجزاء متفرقة من القرآن الكريم.

وأشار الشيخ علاء محمود جميل، إلى أنه تهدف المسابقة إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الإلتزام بحفظ القرآن الكريم، وإيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة، مع تكريم المتميزين من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى غرس حب قراءة وتجويد القرآن الكريم لدى النشء والشباب.

وفي نهاية الإحتفالية، أثنى الأهالي على التنظيم، واشادوا بالقائمين على هذه المسابقة، مقدمين الشكر لكل من ساهم في هذا العمل، متمنين للجميع مزيد من النجاح والتوفيق.

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