رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي

يلتقي النصر مع نظيره ضمك مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير في الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد اكتساحه في مباراته الأخيرة أبها بثمانية نظيفة وسجل كريستيانو رونالدو ثلاث أهداف(هاتريك).

بينما لم ينجح ضمك المحترف ضمن صفوفه طارق حامد، في تحقيق الفوز منذ انتصاره على الوحدة في الجولة الثالثة والعشرين، بعدها خاض ثلاث مباريات خسر في مباراتين وتعادل في واحدة.

بعد فوزه على الوحدة، خسر ضمك أمام الهلال بهدفين لهدف، قبل أن يسقط أمام الخليج بهدف نظيف، بعدها تعادل مع الحزم سلبيا دون أهداف.

يأتي النصر في مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة بعد خوضه 26 مباراة فاز في 20 وتلقى الخسارة في 4 وتعادل في مباراتين ، بينما يتواجد ضمك المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

تنطلق مباراة النصر وضمك في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: أيمن يحيى، علي لاجامي، محمد آل فتيل، أليكس تيليس.

الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، عبدالرحمن غريب.