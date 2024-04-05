موعد مباراة النصر.. العالمي يواجه ضمك "طارق حامد" في الدوري السعودي

يستعد النصر لمواجهة ضمك مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير في الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان النصر اكتسح في مباراته الأخيرة أبها بثمانية نظيفة شهدت تسجيل كريستيانو رونالدو ثلاث أهداف(هاتريك) ليواصل العالمي مطاردة الهلال المتصدر رغم ابتعاده بفارق 12 نقطة.

فيما لم يذق ضمك المحترف ضمن صفوفه طارق حامد، طعم الفوز منذ انتصاره على الوحدة في الجولة الثالثة والعشرين، بعدها خاض ثلاث مباريات خسر في إثنين وتعادل في أخرى.

عقب الفوز على الوحدة، سقط ضمك أمام الهلال بهدفين لهدف، قبل أن يخسر أمام الخليج بهدف نظيف، بعدها تعادل مع الحزم سلبيا دون أهداف.

يحتل النصر مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة بعد خوضه 26 مباراة فاز في 20 وتلقى الخسارة في 4 وتعادل في مباراتين ، فيما يحتل ضمك المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة النصر وضمك:

تبدأ مباراة النصر وضمك في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.