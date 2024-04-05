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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدافع إنجليزي يقترب من صفوف الأتفاق السعودي

جيمس تافيرنير
جيمس تافيرنير

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن إقتراب جيمس تافيرنير ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي رينجرز الاسكتلندي من الانضمام لصفوف نادي الاتفاق.

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وبحسب إذاعة "توك سبورت" البريطانية فأن تافيرنير أصبح قريبًا من الأنتقال لنادي الاتفاق في الصيف المقبل.

وتبلغ القيمة السوقية لتافيرنير صاحب الـ 32 عامًا 7 ملايين يورو، حيث سبق أن لعب اللاعب بقمصان أندية ويجان ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

وساهم اللاعب في 32 هدفًا مع رينجرز في الموسم الجاري خلال 48 مباراة خاضها حتى الآن.

ويستعد الفريق الكروي بنادي الأتفاق لمواجهة نظيره الرياض غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل الأتفاق المركز السابع بجدول ترتيب  دوري روشن برصيد 36 نقطة.

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