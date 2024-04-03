جيرارد يُعلن تشكيل الإتفاق لمواجهة الفتح بالدوري السعودي

أعلن ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق عن تشكيلة الفريق التي ستخوض مواجهة الفتح مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة 26 من دوري روشن.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

باولو فيكتور في حراسة المرمى.

حمدان الشمراني، جاك هيندري، محمد الدوسري في خط الدفاع.

راضي العتيبي، علي هزازي، ألفارو ميدران، جورجينيو فينالدوم في خط الوسط.

توكو إيكامبي، ديماراي غراي، موسى ديمبلي في خط الهجوم.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

بخاري، فوفانا، ماجد، العلائلي، الخيبري، العبود، عبدالرحمن، كمارا، الغنام.



كما أعلن بيليتش المدير الفني لفريق الفتح عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الاتفاق مساء اليوم الأربعاء.

ويبدأ فريق الفتح المباراة بتشكيل مكون من: جاكوب ريني، قاسم لاجامي، مروان سعدان، توفيق بوحيمد، سعيد باعطيه، مختار علي، سفيان بن دبكة، لكاس زيلارايان، عثمان العثمان، كريستيان تيو، سعد الشرفاء

ويجلس على مقاعد البدلاء: وليد العنزي، علي الزبيدي، سالم النجدي، محمد السعيد، عباس الحسن، محمد الفهيد، أحمد الجليدان، جانيني، عمار الدحيم.