فريدة الشوباشي: وصول المساعدات الإنسانية لغزة يساعدها على الصمود

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنَّ مصر حريصة على مواصلة جهودها لدعم أهالي قطاع غزة واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أنَّ الأهم هو «دخول المساعدات ومصر تتحمل النصيب الأكبر من المساعدات وإدخالها هو ما يساعد الفلسطينيين على مواصلتهم الصمود».

دولة الاحتلال تسعى إلى حصار وتجويع الشعب الفسلطيني

وأضافت «الشوباشي»، في حوارها ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «دولة الاحتلال تسعى إلى حصار وتجويع الشعب الفسلطيني لكسر مقاومتهم وصمودهم، وعلى الجانب الآخر الجهود المصرية تكسر هذا الحصار وتخفف من حدة سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق هذا الشعب».

وتابع: «مصر تكثف اتصالاتها لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين وتجدد رفضها التهجير القسري أو اجتياح رفح الفسلطينية برياً».

الموقف المصري داعم للقضية على كافة المستويات

وأكدت: «الموقف المصري داعم للقضية على كافة المستويات، من تعبئة الرأي العالمي على مستوى القادة بأن ما يحدث في غزة الآن جريمة وحشية لم يسبق لها مثيل وكشف انتهاكات الاحتلال والزيف الأمريكي وادعاءاته الدفاع عن الإنسان».

محمود عباس يؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولى لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

جدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي؛ لوضع آليات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بالكامل، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية".

رفضه التهجير القسري للفلسطينيين وضرورة سرعة الانسحاب الإسرائيلي

كما أكد محمود عباس، رفضه التهجير القسري للفلسطينيين وضرورة سرعة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الأعمال الأحادية بالضفة والقدس.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى 7870

وأكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيًا في الضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى 7870 معتقلًا منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق، علقت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، عن إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب العوجا بأريحا في الضفة الغربية وأحدهم حالته خطيرة.